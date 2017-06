ISIS-e peamised kantsid langevad, kuid suureks rõõmuks pole põhjust

Mosulis võitlevaid Iraagi vägesid süüdistatakse roimades, Türgi aga ähvardab Ar-Raqqah’le lähenevaid kurde.

Kuigi ISIS suudab läänes terrorirünnakutega tähelepanu tõmmata, on rühmituse olukord oma sünnikohas ehk Süürias ja Iraagis järjest täbaram. Iraagi suuruselt teine linn Mosul on suuremas osas valitsusvägede kätte langenud. Neid abistava USA armee hinnangul on sinna alles jäänud alla tuhande ISIS-e võitleja.