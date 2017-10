Islandi endine välisminister: Eesti peaks Hispaaniale abi pakkuma

1991. aastal toetasite aktiivselt Balti riikide iseseisvust. Mida arvate Kataloonia iseseisvuspüüdest?

Kui Kataloonia üritab Hispaaniast põhiseadusvastaselt lahku lüüa, on esimene reaktsioon, et see on ebaseaduslik ja seda ei tohiks teha. Tuleks tegutseda diskussiooni, läbirääkimiste kaudu, seadusi järgides. Kui seaduslikku teed Hispaaniast lahkulöömiseks ei ole, peab aru saama, et põhiseadused ei tule taevast. Põhiseadus on raamistik, kuid see ei ole muutmatu, eriti poliitiliselt rahutu aja tingimustes. Lõppkokkuvõttes peaks võim olema ikka rahva käes, mitte taevas.