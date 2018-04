Itaalia poliitilise patiseisu ajal mõisteti Berlusconi liitlane maffiaprotsessil süüdi

Euroopa Liidu suuruselt kolmanda majandusega riiki juhib märtsis peetud valimistest hoolimata ajutine valitsus, sest võimalikud koalitsioonipartnerid populistid Viie Tähe Liikumisest ja paremäärmuslased Liigast pole mitmest kõnelusvoorust hoolimata üksmeelele jõuddnud.

Kokkuleppele jõudmist takistab seegi, et Liiga kuulub juhtiva jõuna parempoolsete koalitsiooni, nagu ka ekspeaminister Silvio Berlusconi erakond Forza Italia, kellega Viie Tähe Liikumine on koostöö välistanud. Populistid lubasid valimiskampaanias riigi poliitika puhtaks rookida. Ent Berlusconi on justkui varasema aja ja korruptsiooni elav sümbol, kel on praegugi käsil kohtuasi väidetava altkäemaksu andmise pärast.