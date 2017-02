USA tähelepanu võib Venemaalt Hiinale nihkuda ja see teeb Eesti haavatavaks.

Üks esimesi maailma liidreid, kes sai USA uuelt presidendilt Donald Trumpilt liitlassuhte püsimise kinnituse, oli Jaapani peaminister Shinzo Abe. Ta käis reedel Trumpil külas ja too teatas avalikult, et Jaapani ja USA liitlassuhe on Ida-Aasia rahu nurgakivi. Täna peab Tallinnas välispoliitika loengu Tokyo julgeolekupoliitika esmaklassiline tundja professor Kunihiko Miyake, kes on Jaapani eraalgatusliku välispoliitika instituudi mõttekoja juht ja Canoni üleilmsete uuringute instituudi uurimisdirektor. Miyake rääkis eile usutluses Eesti Päevalehele Trumpi võimule saamise valguses Jaapani ja USA suhetest, Hiinast, Põhja-Koreast ning Eesti ja Jaapani ühisest naabrist Venemaast.