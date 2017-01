Elu on näidanud, et neil, kes J-Vankaga tülli lähevad, pole Donald Trumpi õukonnas pikka pidu.

Jared Kushner ja Ivanka Trump on juba kümme aastat olnud New Yorgi seltskonnaajakirjanduse unelmate paar. Mõlemad on kuulsast perest, rikkad, ebamaiselt hea välimusega, õppinud parimates ülikoolides ja käituvad palju väärikamalt kui nende kõmulise kuulsusega isad.

Kõmumeedias J-Vankaks ristitud paari mees- ja naispool ajavad kumbki oma edukaid ärisid. Jaredile kuulub peale isalt saadud kinnisvaraimpeeriumi New Yorgi ajaleht Observer, Ivanka on oma isa kinnisvaraimpeeriumi juhtimise kõrval edukalt arendanud omanimelist elustiilibrändi. Samal ajal on nad suutnud leida aega kolme lapse kasvatamiseks. Nüüd aga on kogu see Manhattani idüll seljataha jäänud ja säravale paarile vaatab vastu tundmatu tulevik Washingtoni võimukoridorides.