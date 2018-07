Julgeolekule allahindlust ei tehta. Kaitsekulud peavad suurenema kiiremini, muidu satub ohtu NATO tegutsemisvõime

Apokalüptilised ennustused siiski ei täitunud. Vastupidi – hoolimata emotsionaalsetest aruteludest koosolekulaua taga, leidis USA president Donald Trump kohtumisele järgnenud pressikonverentsil, et NATO on täna tunduvalt tugevam kui veel kahe päeva eest. Isegi kui pidada seda hinnangut liiga optimistlikuks, võib siiski täiesti kindlalt öelda, et allianss on vägagi elus ja liitlaste pühendumus ühiste eesmärkide saavutamisele on tugev.