Juuli kuumalaine räsib kogu maailma

Tänavu suvel on kogu maailmas registreeritud kuumarekordeid. Erakordset temperatuuri on mõõdetud isegi seal, kus suvi on tavaliselt mahe.

Tappev õhutemperatuur Jaapanis, metsatulekahjud Rootsis, Kanadas ja Kreekas, põuas kõrbevad viljapõllud, kuumarekordid ja riiklikud eriolukorrad kõikjal üle maakera. Ebatavaliselt soe ilm on kestnud juba nädalaid ja Euroopa ilmakaardi järgi pole ka lähipäevil pea kusagil armu loota – ainus lohutus on meeldivalt jahe Island. Põhja-Rootsis oodatakse siiski nädalavahetuseks vihmapilvi, mis aitaksid põrgulikku kuumust ja põlenguid leevendada. Kui veab, jõuavad äikesehood pühapäeval ka Eestisse. Seni tuleb kuumakartlikel vastu pidada ja saada jõudu teadmisest, et kuumalainega pole hädas üksnes meie.