Kadõrov ampsas tükikese Inguššiast, kuid ingušid sellega ei lepi

Tšetšeenia ja Inguššia hiljutine maavahetusleping sai ametlikult küll mõlema poole liidrite heakskiidu, ent praktikas pani see kahe Põhja-Kaukaasia rahva suhted tõsiselt käärima. Pahased on eelkõige ingušid, kelle hinnangul andis nende president Junus-bek Jevkurov suure tüki kodumaad põhjuseta ära. Pärast Jevkurovi septembrikuist kohtumist Tšetšeenia presidendi Ramzan Kadõroviga teatasid liidrid, et sõlmitud on uus piirilepe, millega kumbki annab osa territooriumist teisele üle. Otsuse kinnitasid ka mõlema poole parlamendid. Jevkurovi kinnitusel pidid ingušid iga loovutatud tolli eest saama vastu sama suure tükikese Tšetšeeniat.