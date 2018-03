Kahel pool Atlandi ookeani puhkes Facebooki andmete ärakasutamise paanika

Briti andmeturundusettevõte Cambridge Analytica oli seni end reklaaminud kui kõrgtehnoloogilist firmat, mis koostab sihtgrupi käitumist muutvaid sõnumeid. Nüüd selgus, et firma on kasutanud 50 miljoni Facebooki kasutaja isiklikke andmeid ja pakkunud veelgi kahtlasemaid teenuseid.

Suurbritannia infovolinik Elizabeth Denham teatas eile, et taotleb orderit Cambridge Analytica andmebaasi ja serverite uurimiseks, sest firma ei reageerinud üleeile nõudmisele tagada ligipääs vabatahtlikult. Denhami sõnul pannakse Cambridge Analyticale eriti süüks, et see omandas inimeste isiklikke andmeid lubamatul viisil. Facebookile heidetakse ette, et see peaks oma kasutajate privaatset infot paremini kaitsma.