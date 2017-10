Kahtlased mõrvad päise päeva ajal. Kiiev süüdistab Moskvat, vettpidavaid tõendeid pole

Ukraina idaosas lõõmavas konfliktis hukkub pidevalt inimesi ja sõjaolukord on paljudele igapäevane tegelikkus. Ent kummaliselt mõjuvad teated, et lühikese aja jooksul on riigi rahulikes linnades päise päeva ajal tapetud hulk inimesi. Ukraina on süüdistanud Venemaad, kuid segased juhtumid ei paku paraku üheseid vastuseid. Ohvrid surid kõik autopommiplahvatuses või lasti maha, enamik juhtumeid oli pealinnas Kiievis.