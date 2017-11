Kaks kuud pärast valimisi. Merkel üritab moodustada vähi, haugi ja luige valitsust

Merkeli Saksamaa Kristlik-Demokraatlikul Liidul (CDU) on võimalike valitsuskaaslaste – euroalasse skeptiliselt suhtuvate liberaalide (FDP) ja kivisöe vastu võitlevate rohelistega – omajagu erimeelsusi. Täna peetakse tõenäoliselt öötundidesse veniv põhimõtteline kohtumine, kus otsustatakse, kas ühisosa on piisavalt suur, et saaks alustada ametlikke koalitsiooniläbirääkimisi.

Eelnevate maakuulamiste käigus on selgunud, et kolmikul on oluliselt erinev ettekujutus paljudest võtmetähtsusega küsimustest nagu Euroopa Liit, pagulased, energia- ja kaitsepoliitika ning kliimamuutused. Kuid Merkel ei saa kõneluste nurjumist endale lubada, sest väiksemaid kompromisse nõudvaid partnereid pole kuskilt võtta.