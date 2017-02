Presidendikandidaat lubab Saksamaa meeleheaks ja tugeva Euroopa nimel riigiaparaati tublisti vähendada.

Kõik, mis Prantsusmaa presidendivalimiste kampaanias viimasel ajal on toimunud, annab Emmanuel Macronile tuult tiibadesse. Reedel teatas prokuratuur, et alustab ametlikult juurdlust konservatiivse kandidaadi François Filloni kohta, keda kahtlustatakse abikaasale riigi rahast fiktiivse palga maksmises. Kaks päeva varem esitati europarlamendi raha tõttu samalaadne kahtlustus Rahvusrinde kandidaadi Marine Le Peni nõunikule Catherine Griset’le. Le Pen on eurosaadikuna puutumatu ja keeldub ka politseile tunnistusi andmast, nimetades end kallutatud süsteemi ohvriks.