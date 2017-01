Ettearvamatu juhi pääsemine maailma võimsaima riigi etteotsa on ilmselgelt ebamugav ka Putinile.

„Me kõndisime rannal pärast pikka päeva kõnesid kirjutades,” meenutab Richard Nixoni poliitikanõunik H. R. Haldeman oma memuaarides, mis avaldati pärast ta surma. „Ta ütles mulle: „Ma nimetaksin seda „hullu mehe teooriaks”, Bob. Ma tahan, et põhjavietnamlased usuksid, et ma olen jõudnud punkti, kus olen sõja lõpetamiseks kõigeks valmis. Saadame neile vaikselt sõnumi, et jumal küll, te teate, et Nixoni kinnisidee on kommunism. Me ei suuda teda peatada, kui ta on vihane ja tal on käsi tuumanupul. Pärast seda on Ho Chi Minh kahe päeva pärast Pariisis ja palub rahu.”