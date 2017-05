Kas Trump tõotab NATO-s truudust 5. artiklile või nõuab ainult raha?

Varem NATO-t aegunuks nimetanud Donald Trumpil piisas ühest aprillikuisest kohtumisest NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, et jõuda vastupidisele arvamusele.

Ärevil Euroopa võõrustab uut USA presidenti. Brüsselis on ootamatuste vältimiseks kõik nurgad polsterdatud.

Pärast Saudi Araabia, Iisraeli ja Vatikani külastamist on homme USA presidendi mitmepäevase maailmaturnee kavas eurooplastega isikliku tutvuse sobitamine. Kõigepealt kohtub Brüsselisse saabuv Donald Trump neljapäeval EL-i juhtidega: ülemkogu eesistuja Donald Tuski ja Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga. Kuid põhiline bisnis ootab kinnisvaraärimehest riigipead päeva teises pooles USA-d ja Euroopat ühendavas kaitsealliansis NATO-s.

Alliansi kõik 26 Euroopa liiget ja Kanada tulevad tippkohtumisele, et aru saada, mida Trump USA ja Euroopa kõige võimsamaks ühenduseks nimetatavast liidust tegelikult arvab. Ettevalmistused reedavad, et liitlastriikide närvid on viimseni pingul.