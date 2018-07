Kas türklasi kiusatakse? Özili lahkumine Saksa jalgpallikoondisest tekitas poliitilise debati

Staarmängija Mesut Özili lahkumine Saksa jalgpallikoondisest ja tema süüdistused seal valitseva rassismi ja lugupidamatuse kohta on toonud jalgpalli riigi poliitilise areeni keskmesse. Kantsler Angela Merkel rõhutas seejärel, et Saksamaa on kosmopoliitne riik ja Özili saavutused koondises väärivad tunnustust. „Özil on suurepärane jalgpallur, kes on koondist palju aidanud,” teatas kantsleri pressiesindaja üleeile. Ta lisas, et Gelsenkircheni linnas sündinud sportlase lahkumisotsust tuleb austada.