Kas Vene spioonide vahelejäämise põhjus on rumalus või taktika?

Iga kord, kui mõni saladuskatte all tegutsev ametkond hakkab tihti uudistesse jõudma, võib arvata, et seal on midagi kahtlast lahti. Kindlasti kehtib see tõdemus Vene sõjaväeluure GRU puhul, mille kohta on sel aastal eri riikidest ilmunud ohtralt kõiksugu teateid.