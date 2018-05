Katalaanikeelne Hispaania rahvuslane ihub hammast peaministri toolile

Hispaania paremtsentristlik partei Ciudadanos teatas peaminister Mariano Rajoyle, et tolle parteile süüdimõistmistega lõppenud korruptsiooniasjad on andnud valitsusele surmahoobi ja viinud riigi institutsionaalsesse kriisi, mida saab lahendada vaid erakorraliste valimiste teel. Rajoy umbusaldusavaldust arutatakse parlamendis tänasest homseni. Guardianile enne istungeid antud intervjuus ütles Ciudadanose juht Albert Rivera, et valitsus on omadega läbi.