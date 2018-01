Kataloonia parlament alustab tööd tühjade toolide kiuste

Täna avaistungile kogunev Kataloonia parlamendi uus koosseis alustab tööd pretsedenditult segases olukorras. Ammugi pole selge, kellest peaks saama omavalitsuse uus juht. Hispaania peaministri Mariano Rajoy esilekutsutud erakorralised valimised ei toonud talle detsembris soovitud tulemust, sest iseseisvuslaste parteid said 135-liikmelises parlamendis ikkagi 70 kohaga enamuse. Aga seda enamust on neil väga keeruline tõhusalt rakendada, sest suur osa parteijuhte on vangis või eksiilis.