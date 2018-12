Nelja päeva pärast jõuab Briti parlamendi alamkojas lõpuks kätte peaminister Theresa May Brexiti-leppe hääletus. Tulemus on ennustamatu ja parlamendis käivad jutud, et oodata on täielikku kaost, sest praeguste arvutuste järgi hääletavad saadikud leppe maha. Mis siis edasi saab? The Guardian pani kirja seitse võimalikku tulevikustsenaariumit.