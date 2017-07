Keelatud! Venemaa 175 000 jehovisti valmistuvad märtriks saama

Jehoova tunnistajad on nüüd Venemaal lõplikult keelatud. Esmaspäeval otsustas ülemkohus usuühenduse kaebused tagasi lükata, mis tähendab, et nii katusorganisatsioon kui ka kõik selle 395 kohalikku haru peavad tegevuse lõpetama. Neile kuulunud vallas- ja kinnisvara võtab Vene riik endale. Euroopa Liit, USA valitsus ja mitu Euroopa riiki on otsuse hukka mõistnud.

Katsed Jehoova tunnistajad põranda alla suruda algasid Venemaal juba 1990-ndatel ja võtsid tõsisema pöörde pärast 2006. aasta nn ekstremismivastase seaduse jõustumist. Lõppvaatus algas tänavu veebruaris, kui justiitsministeerium korraldas organisatsioonile põhjaliku inspektsiooni ja vaatas läbi kõik nende dokumendid.