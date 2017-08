Kehtetu Ukraina passiga Euroopas rändav Saakašvili lubab poliitikasse jääda

Mihheil Saakašvili on nüüd peaaegu lindprii. Sünnimaa Gruusia on oma endise presidendi võimuliialdustes süüdistatuna tagaotsitavaks kuulutanud ja juurdlusest hoidumise tõttu ka tema kodakondsuse tühistanud. Samal põhjusel võttis president Petro Porošenko talt tänavu juulis Ukraina kodakondsuse, ehkki oli selle ise talle vaid kaks aastat varem andnud, et võimaldada Saakašvilil Odessa kuberneri kohale asuda. Mullu aga pöörasid poliitikud tülli ja Saakašvili astus tagasi, ähvardades Porošenkoga riigitüüri pärast konkureerima hakata. Nüüd on see tal kui mittekodanikul võimatu.