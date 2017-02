Pärast eluohtlikku õnnetust mõistis Vladimir Tšaika, et tuleb jätta jälg, millest inimestel rõõmu oleks.

Kiievis Troješina magalarajoonis asub tüüpiline nõukogudeaegne hruštšovka, mida väljastpoolt vaadates miski teistest samasugustest hallidest karpidest ei erista. Aga kui üheksakorruselisse majja sisse minna ja liftiga kuuendale korrusele sõita, tekib tunne, nagu oleksid jõudnud Ermitaaži, kuhu on lisatud tugev tilgake psühhedeeliat. Laed, seinad, lifti sissepääs ja isegi prügišaht on kipsornamentidega kaunistatud. Ornamentide vahele on pillatud Vene ja Euroopa klassikute reprosid. Ühele seinale on maalitud luigetiik, mille kohal kummub sinitaevas. Teisel naeratab Mona Lisa. Ilu jätkub kaheksanda korruseni, siis on kõik jälle tavaline.