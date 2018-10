Kinnimätsimine algas. Erdoğan ei öelnud saudi ajakirjaniku tapmise kohta midagi uut

Kuna Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani eilne kõne saudi ajakirjaniku tapmise teemal sisaldas uut infot vähe, pigem tasub keskenduda sellele, mida Erdoğan ei öelnud. Hoolimata Türgi ametnike kommentaaridega ülesköetud ootustest ei mainitud kõnes kordagi heli- ja videosalvestisi, mis peaksid väidetavalt tõendama, et Jamal Khashoggi tapmine oli ettekavatsetud. Targu jättis Erdoğan aga ütlemata, et usub Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani süütust, ja rõhutas selle asemel, et ei kahtle kuningas Salmani selgituste siiruses.