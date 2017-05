Kirik kahmab endale Peterburi tuntuima hoone koos kena kopikaga

Peterburi võimud otsustasid Iisaku katedraali Venemaa õigeusu kirikule üle anda. Otsus tekitab linnakodanike seas vaidlusi ja on pannud tegutsema nii võimude otsuse toetajad kui ka vastased.

Iisaku katedraali muuseumi direktor, Venemaa rahvakunstnik Nikolai Burov võtab Eesti Päevalehe esindaja vastu oma kabinetis, mis asub Nevski prospektil Peterburi linnaduuma hoones. „Onu Kolja,” esitleb Burov end naeratades.

Muuseum-mälestusmärgi Iisaku katedraali administratsiooni alla, mida Burov on juhtinud juba üheksa aastat, kuulub ka Kristuse Ülestõusmise katedraal ehk Vere Lunastuse kirik. Varem kuulusid ka Simsoni ja Smolnõi katedraal, kuid need on juba Venemaa õigeusu kirikule (VÕK) üle antud.

Kui Piiteri linnavõimud teatasid kavatsusest anda kirikule üle ka üks linna peamisi sümboleid Iisaku katedraal, pani see inimestel vere keema.