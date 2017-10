Kirkuki püssirohutünn plahvatas. USA liitlased hakkasid Iraagis üksteisega sõdima

Lahing algas üleöö. Alles paar päeva varem oli Iraagi peaminister Haider al-Abadi kinnitanud, et väidetel, nagu kavatseksid keskvalitsuse väed tungida vaidlusalusesse Kirkuki linna, polevat mingit alust. „Me ei kasuta sõjaväge omaenda rahva vastu,” rõhutas Abadi. „Me ei hakka oma kurdi rahvusest kodanikega sõdima.” Veel ööl vastu eilset, kui valitsusväed ja šiiitide relvarühmitused juba Kirkuki naftaväljadel kurdi võitlejatega tulevahetust pidasid, väitis valitsus, et tegelikult teevad nad omavahel koostööd. Väed olevat kohale toodud selleks, et aidata kohalikel elanikel ja kurdi võitlejatel linna turvalisust tagada.