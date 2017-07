Kliimamuutuses suurt kasumit haistvad USA idufirmad on valmis salatit kasvatama kasvõi Marsil

Põud, üleujutused, metsatulekahjud ja kuumalained… Kliimamuutus ja äärmuslikud ilmastikusündmused räsivad Californiat, eriti rängalt Los Angelest. Linn püstitab viimasel ajal üha uusi kuumarekordeid ning tänavugi seisab seal veel ees pikk ja kuum suvi. See on uus normaalsus. Kliimamudelid prognoosivad, et sajandi keskpaigaks on äärmusliku kuumusega ehk üle 35-kraadiseid päevi siin praegusest kolm korda rohkem. Mõni ime, et Hollywoodis tehakse muudkui kõrbeteemalisi ulmefilme, olgu see „Mad Max” või „The Bad Batch”.