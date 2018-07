Kreeklased süüdistavad suurpõlengus valitsust ja kahtlustavad süütamist

Kreeka võimude eilsel teatel oli Ateena ümbruses puhkenud maastikupõlengus hukkunud vähemalt 82 inimest. Nende seas on ka üks Iiri, üks Belgia ja kaks Poola kodanikku. Päästjad jätkavad surnukehade otsimist, sest kümned inimesed on endiselt kadunud. Haiglasse on viidud 187 põlengus kannatanud inimest. Eile olid ligi pooled neist endiselt ravil. Hävinud on umbes 300 autot ja üle 500 maja.