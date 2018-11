Kremli nuhtluseks saanud uurija: Skripalide loos tuleb uusi paljastusi

Sõltumatu ühendus Bellingcat on viimased neli aastat analüüsinud netist korjatud andmeid, otsides sõjakurjategijate ja luurajate jälgi ning paljastades neid. Üks tuntum juhtum oli tänavune tõendus, et Suurbritannias Sergei ja Julia Skripali mürgitamises kahtlustatud „turistid” Ruslan Boširov ja Aleksandr Petrov on tegelikult GRU ohvitserid kodanikunimedega Anatoli Tšepiga ja Aleksandr Miškin. Eesti Päevaleht küsis Bellingcati Vene-eksperdilt, pikka aega Eestiski töötanud bulgaarlaselt Christo Grozevilt, kas ta ei karda, et keegi tema teetassi novitšokki või polooniumit puistab.