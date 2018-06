Krimmi küsimus ei tohiks Putini ja Trumpi kohtumisel Soomes esile kerkida

Juba eile, enne ametlikku kinnitust, ilmus Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi meeliskanali Fox News kaudu uudis, et järgmisse kuusse plaanitav kohtumine Vene riigipea Vladimir Putiniga toimub Helsingis. Trump saabub kaaskonnaga Euroopasse 11.–12. juulil toimuvale NATO tippkohtumisele Brüsselis ning suundub seejärel 13. juulil Suurbritanniasse, kus saab kokku Briti peaministri Theresa Mayga. Valge Maja ametnikud olid nende kuupäevade järel hoidnud kolm päeva vabana ning eile saabus kinnitus, et kohtumine Putiniga on määratud 16. juuliks. Vene uudisteagentuuri TASS info järgi kestab kohtumine tõenäoliselt mitu tundi ja hõlmab presidentide nelja silma all peetavaid kõnelusi ning ühist pressikonverentsi.