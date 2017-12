Ksenija Sobtšaki mees Delfile: ärge muretsege, Venemaa järgmine president on Vladimir Putin

Enne kui Ksenija Sobtšak kinnitas, et kandideerib presidendiks, ironiseerisid paljud, et teist saab esimene leedi. Kui teie naisest saab tõepoolest president, kas olete siis valmis kinost ja teatrist lahkuma ning üksnes tema elukaaslaseks hakkama?

Ma ei saa aru, mis on sellise küsimuse mõte. (Naerab.) Ärge muretsege, Venemaa järgmiseks presidendiks saab Vladimir Putin ja ma üldse ei suhtuks Venemaa valimistesse tõsiselt. See kannab kahjuks hoopis teisi mõttekoormaid ja toone.

Miks te septembri ja oktoobri jooksul eitasite, et Ksenija kavatseb kandideerida?

Me arutasime seda otsust kaua, palju ja põhjalikult. Meil oli eri ajal eri mõtteid ja olukordi. Siis mingit selgust polnud. Anname endale aru, et elame tingimustes, kus meie telefone kuulatakse pealt. Aeg-ajalt, kui on vaja, uhutakse info meediasse.