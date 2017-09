Kümne elanikuga Itaalia külake teenib turistide sisenemistasuga miljoneid

Mitmes Euroopa populaarses turismisihtkohas on tänavu olnud turistidevastaseid meeleavaldusi. Mures linnajuhid võiksid kaaluda Itaalia Civita di Bagnoregio külakeselt eeskuju võtmist. Küla paikneb Lazio regioonis vulkaanilisel platool, mida ümbritsevad järsud kuristikud. Kohaliku omavalitsuse juht Francesco Bigiotti, kes on ka kõrvalasuva Bagnoregio linnapea, julges teha midagi, mida ükski teine Itaalia linnapea pole seni söandanud. Ta muutis kõigest kümne püsiva elanikuga keskaegse küla tasuliseks, nii et igaüks, kes tahab sinna viivat silda ületada, peab nüüd selle eest maksma.