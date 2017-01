Ildar Dadin 2014. aasta aprillis Moskvas. Oma arvamuse väljendamise eest vangi pandud Dadini piinati jõhkralt ja tema praegune asukoht on teadmata.

Ildar Dadin 2014. aasta aprillis Moskvas. Oma arvamuse väljendamise eest vangi pandud Dadini piinati jõhkralt ja tema praegune asukoht on teadmata. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa vanglates valitseva jõhkruse avalikustanud aktivistist pole üle kuu aja enam mingit märki.

„Nastja! Kui otsustad minu kohta käiva info avalikustada, siis jaga seda nii laialt kui võimalik. See suurendab mu võimalust ellu jääda.” Niimoodi algas kiri, mille Anastassija Zotova sai oma abikaasalt Ildar Dadinilt mullu oktoobri viimasel päeval. Kiri oli ühtlasi esimene kinnitus, et suve lõpust kadunud mees on elus ja viibib Karjalas Segežas asuvas koloonias IK-7.