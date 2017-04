Kushner vs. Bannon. Valges Majas käib radikaalide ja pragmaatikute kodusõda

Süüria pihta antud löök oli selge märk Donald Trumpi nõuniku Steve Bannoni mõju vähenemisest.

Pole saladus, et Donald Trumpi juhtimisstiili juurde käib alluvate konkurentsi õhutamine, et eri nõuannetest välja noppida sellised, mis talle sobivaimad tunduvad. Praegu aga on sisekonflikt lahvatanud nii suureks, et sellest on tüdinud isegi president. Nädalavahetusel käskis Trump kahel põhitülitsejal Steve Bannonil ja Jared Kushneril maha istuda ja sotid selgeks rääkida. Väidetavalt lubasid nõunikud sõjakirve maha matta, kuid vaherahu tundub habras.