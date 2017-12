Kuubas müstiliselt haigestunud USA diplomaatide ajust avastati veidrad muutused

USA Kuuba saatkonna töötajaid hakkasid mullu sügisel Havannas kimbutama kummalised tervisehädad, mille ühine joon oli see, et enne sümptomite ilmnemist kuulsid nad kõik kummalist heli. Võimud ega arstid pole seni suutnud müstilisi haigusjuhtumeid millegagi seletada, kuid nüüd on uurimises toimunud esimene läbimurre: arstid on avastanud kannatanute ajust füüsilisi muutusi.