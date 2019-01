„Lääs konkureerib Hiinaga juba kõigi vahenditega peale sõja”

Vahetult enne pühi käis Tallinnas Eesti tippametnikele loengut pidamas Portugali endine Euroopa asjade minister Bruno Maçães, kes elab juba mõnda aega hoopis Pekingis ning uurib Hiina suurenevat mõju maailmas. Tema sõnum oli üpris otsekohene: Hiina tahab saada maailmavalitsejaks ja kõik, kaasa arvatud Euroopa, hakaku sellega arvestama. Praegu üritavad eriti USA ning natuke ka Saksamaa ja Prantsusmaa Pekingi mõju tagasi pöörata, aga selleks võib olla hilja.

Hiina on kogu aeg uudistes. Nii USA-s kui ka Euroopas räägitakse palju Huawei küsimustest ja neile heidetakse ette, et nad tahaksid justkui tervet maailma pealt kuulata. Enne jõule esitas USA Hiinaga seotud isikutele taas uued süüdistused spionaaži eest. Millest need sündmused räägivad? Mida Hiina tahab?

Ühtäkki on meil tegemist väga võimsa riigiga, mille majandus on enam-vähem USA majanduse suurune. Ja see tähendab maailma poliitikas muutusi, millega ülejäänud maailm peab kohanema. Teine probleem on selles, et Hiina erineb läänest väga palju. Esimest korda on meil domineeriv majandus, millel on väga teistsugune poliitiline režiim. Tuletame meelde, et Jaapani ja Lääne-Saksamaa majandus kasvas ka võimsaks, aga oli poliitiliselt läänega samalaadne. See aga ei kehti Hiina kohta.

See uus olukord seletab erutust ja ärevust ning vajadust luua uus süsteem.