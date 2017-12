Lähinaabrid Eestist: toit on hea, aga koertele on rohkem mängualasid kui lastele

Nastja Staiša ja Sergei „RasKarandaš” Poznjakov on Moskva reggae- ja hiphopmuusikud. Peale bänditegemise kasvatavad nad koos ühist poega. Eestis käisid nad esimest korda samuti muusika pärast, sest juhtusid Tallinnas kontserti andma. Riik hakkas meeldima ja pärast 2012. aastat on nad siin käinud igal suvel. Tänavu tulid Nastja, Sergei ja nende poeg Lev esimest korda talvel, spetsiaalselt selleks, et näha, milline näeb linn välja ajal, mida kohalikud nimetavad aasta õudseimaks.