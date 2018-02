Läti keskpanga juht eitas talle esitatud kahtlustusi, kuid peab ametist tagasi astuma

Läti keskpanga juht Ilmārs Rimšēvičs, keda laupäeval seitse tundi üle kuulati ja 48 tundi kinni peeti, vabanes eile õhtul arestimajast. Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) ruumidest väljudes palus ta kõigepealt ajakirjanikelt viisakalt vabandust, et nad pidid teda nii kaua ootama. Juhtunu kohta ütles ta ainult niipalju, et talle esitatud kahtlustustel polevat alust. Pikemalt lubas Rimšēvičs selgitusi jagada täna.

KNAB kahtlustab Rimšēvičsit vähemalt 100 000 euro suuruse altkäemaksu nõudmises ja saamises. KNAB-i juht Jēkabs Straume kinnitas eilsel pressikonverentsil, et käimasolev uurimine puudutab veel üht isikut. Kuigi büroo juht nimesid ei nimetanud, on tõenäoliselt juttu jõukast ehitus- ja kiirlaenuärimehest Māris Martinsonsist, kes reedel kinni võeti ja üleeile õhtul vabastati. Straume rõhutas, et uurimine ei ole seotud ühegi praegu Lätis tegutseva pangaga, sh Norviki ega ABLV pangaga, millel on hiljuti olnud skandaale.