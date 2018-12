Läti paiskas plahvatuslikud KGB materjalid avalikkusesse

Läti avalikustas eile nn tšekaa-kottidena tuntud KGB dokumendid. Läti rahvusringhääling kirjutas, et kuigi avalikkusesse jõuab 4500 agendinime, tegutses Lätis neid eri aegadel kokku ligi 25 000. Avaldatud nimed pärinevad riidekottidese topitud dokumentidelt, mille said iseseisvusmeelsed enda kätte 1991. aastal pärast Riias asuva KGB maja enda valdusesse saamist. Eelnevatel päevadel oli hoone korstnast tõusnud musta suitsu, mis on selge vihje, et kätte saadud materjalid olid koguhulgast vaid osa.