Läti populaarseim erakond ei ole suutnud manöövritest hoolimata Kremli-meelset mainet kustutada

Läti poliitika viimaste aastate märgilisemaid sündmusi on liberaalkonservatiivse erakonna Ühtsus (Vienotība) langus. Enne allakäiku tüüris Ühtsus riigi poliitilist kurssi kuus aastat järjest: võimule tulid nad 2010. aastal, võites valimistel kolmandiku seimikohti. See, et erakonnal õnnestus majanduskriisist hoolimata oma positsiooni tugevdada, on olnud üks Läti poliitika suuremaid üllatusi.