Läti rahvaarv väheneb katastroofiliselt. Aastatuhande algusest on kadunud viiendik inimesi

Läti välisminister Edgars Rinkēvičs lubas paar päeva tagasi, et valitsus esitab varsti eriplaani, mis peaks ärgitama tagasirännet. „Omavalitsuste kogemused tuleb liita, et saaksime varsti tuvastada, millised konkreetsed sammud paneksid välismaale kolinud lätlasi naasmisele mõtlema,” sõnas välisminister uudisteagentuurile LETA.

Rinkēvičsi sõnutsi on juba teada saadud, et inimesi ei huvita ainult töökohad, vaid ka haridusvõimalused ja eluaseme kättesaadavus. Probleem on tõsine, sest aastatuhande vahetusest alates on kodumaalt jõukamatesse riikidesse lahkunud peaaegu viiendik lätlasi.