Sel nädalal saabus Keeniast kurb uudis: suri viimane isane põhjapoolne laimokk-ninasarvik Sudan. Loom oli surres 45-aastane ja kehvas seisus, nii et teadlastele ei tulnud uudis üllatusena. See teade tähendab ühtlasi, et liik on väljasuremise äärel.