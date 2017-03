Kahtlustatuna on vahistatud vähemalt kaheksa isikut. ISIS teatas, et ründaja oli nende võitleja.

Kolmapäeva õhtupoolikul Londonit šokeerinud terrorirünnaku asjaolud on pisut selgunud. Eile teatas Briti peaminister Theresa May parlamendile, et Westminsteri sillal ja parlamendihoovis inimesi rünnanud mees oli sündinud Suurbritannias ja mõni aasta tagasi äärmusluses kahtlustatavana sisejulgeolekutalituse MI5 uurimise all. „Ta oli perifeerne tegelane,” ütles May ja märkis, et viimastel aastatel ei olnud mees luureasutuste huviorbiidis. „Tema kavatsuste või võimaliku vandenõu kohta polnud värskemaid luureandmeid.”