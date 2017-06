Londonis evakueeritakse tulekahjuhirmu tõttu tuhandeid inimesi

Pärast suurpõlengut on Briti võimud kontrollinud ligikaudu 120 elamut, millest viimne kui üks tunnistati ohtlikuks.

Juuni keskpaigas vähemalt 79 inimelu nõudnud Londoni kortermaja põlengu järel on Suurbritannia võimud hakanud uurima, kui tõenäoline on sarnaste õnnetuste kordumine ja kuidas seda vältida. Plaanis on kontrollida kuni 600 kortermaja üle riigi. Eilseks kontrollitud 120 hoone tulemused olid kõike muud kui optimistlikud: selgus, et ükski majadest ei vasta tuleohutuseeskirjadele. Paljudel on samasugune fassaadikate nagu 15. juunil põlenud Grenfell Toweril, ent rikkumisi oli teisigi.