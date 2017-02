Valgevene president Aljaksandr Lukašenka tõendas oma reedese pressikonverentsiga, et ta on kõvast puust. Ta mitte üksnes ei sõidelnud Putinit avalikult, vaid tegi seda 7,5 tundi järjest ehk kauem kui Vene riigipea ise on eales suutnud eetris püsida. Foto: AP/Scanpix