Lukašenka pelgab annekteerimist, aga ka Vene toetuse kadumist

Kas Valgevenet võib oodata Krimmi saatus? Vähemasti president Alaksandr Lukašenka ise räägib viimasel ajal avalikult, et riigi iseseisvus on ohus. Detsembris kohtus ta kolmel korral Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, samuti said kokku kahe riigi peaministrid. Vene valitsusjuht Dmitri Medvedev teatas, et kui Valgevene tahab majandustoetuse jätkumist, tuleb minna edasi 1999. aastal vastu võetud plaaniga moodustada liitriik. Medvedevi sõnul tuleks nüüd alustada üleminekut ühisele rahale ja kehtestada ühtne tolli-, kohtu- ja auditisüsteem.