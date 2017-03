Idee töötuid inimesi „parasiitluse” eest trahvida on mässama ajanud ka poliitikakauged inimesed.

Valgevenes toimub praegu midagi tavatut. Juba ligi kuu aega avaldatakse tänavatel president Aljaksandr Lukašenka vastu meelt. Ebatavaline on seegi, et valitsus on käitunud nurisejatega üsna leplikult ja teinud koguni väikseid järeleandmisi. Kuna meeleavalduste lõpetamiseks pole sellest piisanud, on nüüd alustatud vahistamisi, aga protestijad lähevad järjest julgemaks.