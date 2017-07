Maailma vasakpoolsete iidolist Alexis Tsiprasest sai kasinuspoliitika vihatud elluviija

Kreeka peaminister Alexis Tsipras lubab vastata kriitikale sellega, et viib riigi välja moodsa ajaloo kõige kauem kestnud kriisist. „Halvim on selgelt möödas,” ütles ta ajalehele The Guardian antud intervjuus. „Nüüd on kindel, et majandus paraneb. Aeglaselt toimub see, mida keegi ei uskunud. Viime riigi kriisist välja.”