Maailmas pole kunagi varem olnud nii palju sõjapõgenikke

ÜRO põgenikeagentuur teatas, et mullu oli üle maailma sunnitud kodust lahkuma 65,6 miljonit inimest.

ÜRO põgenikeagentuuri UNHCR-i täna avaldatud raportis öeldakse, et pagulaste ja sisepõgenike arv endiselt suureneb ning kunagi varem pole maailmas olnud niivõrd palju sõdade ja konfliktide eest põgenenud inimesi: 65,6 miljonit. See on 300 000 võrra rohkem kui aasta varem. 2014. aastal oli neid „kõigest” 59,5 miljonit.

MTÜ Eesti Pagulasabi juhataja Eero Jansoni sõnul on raportis siiski kaks positiivset näitajat: arv pole väga palju suurenenud ja eelmisel aastal oli võrdlemisi suur hulk tagasipöördujaid. „Negatiivse poole pealt: see, et kodudest lahkujate arv on endiselt rekordsuur, näitab, et maailma üldolukord on endiselt väga kriitiline,” nentis Janson.