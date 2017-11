Macron tõttas appi väidetavalt saudide juures vangis olevale Liibanoni peaministrile

Novembri alguses andis Saudi Araabiasse jõudnud Liibanoni peaminister Saad Hariri sealses televisioonis teada, et astub Liibanoni valitsusjuhi kohalt tagasi.

Siiani pole selge, miks ta seda tegi ja mis täpselt toimus, kuid Liibanoni võimude hinnangul juhib sündmuste käiku Saudi Araabia. Seal viibib Hariri salajastel asjaoludel siiani. Arvatakse, et teda hoitakse seal väevõimuga kinni, aga alles pühapäeval kinnitas Hariri taas saudide televisioonis, et on vaba.