Maha lastud noore Slovakkia ajakirjaniku juhtumi niidid viivad Itaalia maffiani

Slovakkia ühiskonda on raputanud ennenägematu mõrv – tundmatu kurjategija tappis noore ajakirjaniku ja tema kihlatu. Väidetavasti on kuritöö seotud Itaalia kurikuulsa maffiaga.

Ajakirjanikele juhtunut kommenteerinud politseiülema Tibor Gašpari sõnul on politseil alust arvata, et intsident on seotud Ján Kuciaki uuriva ajakirjaniku tööga uudisteportaalis Aktuality.sk. Kolm viimast aastat portaali heaks töötanud Kuciak kirjutas peamiselt maksupettustest ja korruptsioonilugudest, mis puudutasid tihti ärimehi ja poliitikuid.